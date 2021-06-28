Вдохновлен известными городами на воде. Новый ЖК с парком и набережной появится на западе Москвы
Современный жилой квартал с уникальной архитектурой, парком и набережной появится на западе Москвы. К его созданию приступила компания «Главстрой». Уже началось возведение зданий второго этапа комплекса «Береговой» в историческом районе Филевский Парк.
Он располагается в престижном Западном административном округе. Второй этап «Берегового» представляет собой комплекс зданий, образующих виток спирали вдоль набережной Москвы-реки.
Это 30 секций переменной этажности — от восьми до 27 этажей. Жилой комплекс «Береговой» — один из самых масштабных проектов, связанных с городской программой развития Москвы-реки и набережных.
Здесь появится микрорайон с развитой инфраструктурой для жизни, работы и отдыха. Квартал отличается уникальной локацией, позволяющей совместить деловой центр города с простором, красивыми видами и приватностью загородного проживания.
Река, как транспортная, рекреационная и экосистема, объединит жилые пространства, ландшафтный парк и набережную протяженностью километр в единое комфортное пространство для современной жизни.
Сейчас на строительной площадке идут активные работы по возведению первых этажей зданий. Здесь установили шесть башенных кранов. В работе задействовали 12 единиц тяжелой техники и 295 строителей.
Вдохновлен известными городами на воде
У «Берегового» уникальная архитектурная концепция, вдохновленная всемирно известными городами на воде: роскошными резиденциями Лондона, небоскребами Чикаго, зданиями Токио с видами на океан, иконическим Манхэттеном.
В основе композиции «Берегового» — великая Москва-река, которая гармонично соединяет динамичный деловой мегаполис, старую уютную столицу и природу — красивую во все времена года.
«Береговой» представляет собой уникальный архитектурный комплекс из трех домов, состоящих из 30 секций разной высотности.
В этом ансамбле здания-доминанты гармонично взаимодействуют со средне- и низкоэтажными секциями, что позволило добиться самых престижных видов на Москву-реку и город, но при этом сохранить приватную атмосферу клубного комплекса премиум-класса.
Особое внимание — детям
Особое внимание в жилом комплексе «Береговой» уделили детям. Здесь планируют создать комплексный образовательный кластер, который позволит обеспечить непрерывный процесс обучения ребят от младшего и среднего дошкольного возраста до студенческой поры.
Проект предусматривает пять учреждений, включая две школы на 1100 и 650 мест, а также три детских сада на 300 мест.
Для будущих чемпионов запланировали создать физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.
В состав второго этапа входит и поликлиника на 250 посещений. А одним из ключевых центров притяжения «Берегового» станет километровая набережная, которая продолжит Филевскую набережную.
Общая длина набережных составит шесть километров. Основная концепция променада — территория с участками рекреационного, коммерческого, культурного и спортивного назначения.
Набережная будет зонирована для отдыха с детьми, спорта и фитнеса, развлекательных мероприятий, велосипедных прогулок и экстремальных видов спорта.
Украшением станет ландшафтное благоустройство паркового комплекса. В основе идеи — формирование разнообразной уютной атмосферы в разных фрагментах парка: кому-то нужна тишина, а кому-то, например, место для уличной гимнастики.