Вдохновлен известными городами на воде. Новый ЖК с парком и набережной появится на западе Москвы

Современный жилой квартал с уникальной архитектурой, парком и набережной появится на западе Москвы. К его созданию приступила компания «Главстрой». Уже началось возведение зданий второго этапа комплекса «Береговой» в историческом районе Филевский Парк.

Он располагается в престижном Западном административном округе. Второй этап «Берегового» представляет собой комплекс зданий, образующих виток спирали вдоль набережной Москвы-реки.

Это 30 секций переменной этажности — от восьми до 27 этажей. Жилой комплекс «Береговой» — один из самых масштабных проектов, связанных с городской программой развития Москвы-реки и набережных.

Здесь появится микрорайон с развитой инфраструктурой для жизни, работы и отдыха. Квартал отличается уникальной локацией, позволяющей совместить деловой центр города с простором, красивыми видами и приватностью загородного проживания.

Река, как транспортная, рекреационная и экосистема, объединит жилые пространства, ландшафтный парк и набережную протяженностью километр в единое комфортное пространство для современной жизни.

Сейчас на строительной площадке идут активные работы по возведению первых этажей зданий. Здесь установили шесть башенных кранов. В работе задействовали 12 единиц тяжелой техники и 295 строителей.

Вдохновлен известными городами на воде

У «Берегового» уникальная архитектурная концепция, вдохновленная всемирно известными городами на воде: роскошными резиденциями Лондона, небоскребами Чикаго, зданиями Токио с видами на океан, иконическим Манхэттеном.

В основе композиции «Берегового» — великая Москва-река, которая гармонично соединяет динамичный деловой мегаполис, старую уютную столицу и природу — красивую во все времена года.

«Береговой» представляет собой уникальный архитектурный комплекс из трех домов, состоящих из 30 секций разной высотности.

В этом ансамбле здания-доминанты гармонично взаимодействуют со средне- и низкоэтажными секциями, что позволило добиться самых престижных видов на Москву-реку и город, но при этом сохранить приватную атмосферу клубного комплекса премиум-класса.

Особое внимание — детям

Особое внимание в жилом комплексе «Береговой» уделили детям. Здесь планируют создать комплексный образовательный кластер, который позволит обеспечить непрерывный процесс обучения ребят от младшего и среднего дошкольного возраста до студенческой поры.

Проект предусматривает пять учреждений, включая две школы на 1100 и 650 мест, а также три детских сада на 300 мест.

Для будущих чемпионов запланировали создать физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

В состав второго этапа входит и поликлиника на 250 посещений. А одним из ключевых центров притяжения «Берегового» станет километровая набережная, которая продолжит Филевскую набережную.

Общая длина набережных составит шесть километров. Основная концепция променада — территория с участками рекреационного, коммерческого, культурного и спортивного назначения.

Набережная будет зонирована для отдыха с детьми, спорта и фитнеса, развлекательных мероприятий, велосипедных прогулок и экстремальных видов спорта.

Украшением станет ландшафтное благоустройство паркового комплекса. В основе идеи — формирование разнообразной уютной атмосферы в разных фрагментах парка: кому-то нужна тишина, а кому-то, например, место для уличной гимнастики.