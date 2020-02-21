На волне успешных продаж. ЖК Balance рассказал, почему выбирают квартиры бизнес-класса

Жители Москвы все чаще стали покупать квартиры бизнес-класса. Успех продаж такой недвижимости объяснить очень просто: в таком жилье есть все, что нужно для комфорта. Панорамные окна с видом на зеленый парк, просторные гардеробные и функциональные пространства первых этажей — все это можно найти в таких комплексах, как Balance.

Прогрессивные жилые кварталы Balance находятся в Юго-Восточном округе Москвы. В 2019 году продажа недвижимости бизнес-класса была очень успешной. Аналитики компании «Главстрой» выяснили, что часто покупатели новых квартир обращали внимание на транспортную доступность жилых кварталов.

Немаловажным фактором при выборе была и функциональность планировочных решений. Квартиры с красивыми видами, зонами хранения в комнатах и развитой социокультурной концепцией тоже продавались на ура.

Одним из основных трендов стала рационализация планировки. Создателям жилых кварталов удалось уйти от неиспользуемых метров и повысить уровень комфорта. В квартирах Balance вы не увидите темных мрачных коридоров, а сможете разместить свои вещи в просторных гардеробных. Благодаря помещениям для хранения исчезает необходимость расставлять шкафы в спальнях и гостиных — комнаты становятся более просторными.

Говоря о спальнях, стоит подчеркнуть, что покупатели оценили наличие отдельного санузла. Такие квартиры чаще всего приходятся по душе семейным парам с детьми или тем, кто любит принимать дома гостей. Разработанный формат помогает сохранить комфорт и личное пространство хозяев.

Объединение гостиной и кухни тоже считают отличным решением в Balance. Квартиры бизнес-класса предлагают восемь вариантов планировки с кухней-гостиной, где есть место как для отдыха, так и для приготовления любимых блюд. Например, в двухкомнатной квартире площадью 48-52 квадратных метра под кухню-гостиную отведено более 20 «квадратов».

Не оставляют покупателей равнодушными и большие панорамные окна. Их можно отнести к одному из самых важных критериев при покупке жилья. В жилом квартале можно стать обладателем квартиры с окном более семи квадратных метров. Только представьте, какой из него может открываться вид на ландшафтный парковый комплекс Balance. Кстати, его площадь пять гектаров.

Во всех комнатах установлены квадратные окна размером 1,8 на 1,8 метра. Их дополняют аккуратные французские балконы. Хит спроса покупателей — квартиры с французским балконом и угловым остеклением в просторной кухне-гостиной. Все эти окна делают комнаты светлее и визуально больше. Более того, жители могут экономить на электроэнергии и меньше платить по счетам.

Квартиры с отделкой тоже не проходят стороной. В 2019-м доля таких квартир составила около трети общего объема продаж. В Balance вы можете выбрать два варианта дизайнерской отделки.

И, наконец, пространства первых этажей. Удобство жилых кварталов не заканчивается только квартирами. Коворкинги, уютные лобби и магазины создают пространство для коммуникации жителей. По словам покупателей, это настоящая фишка проекта.

ЖК Balance расположен на юго-востоке Москвы по адресу: Рязанский проспект, 26. Кварталы — это комфортный микрогород со сбалансированной инфраструктурой и удобствами для работы и отдыха. Balance реализуется в пять этапов строительства. Инвестиции в проект составляют 60 миллиардов рублей.