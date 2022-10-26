Жюри определило победителя конкурса Росмолодежи «Регион для молодых» | 360°

Общество 26 октября 2022, 15:34 Жюри определило победителя конкурса Росмолодежи «Регион для молодых» Нижегородская область стала победителем конкурса «Регион для молодых»

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Благодаря победе в конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых» Нижегородская область в следующем году получит из федерального бюджета более 256,7 миллиона рублей. Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

По словам губернатора региона Глеба Никитина, все деньги пойдут на создание второй очереди молодежного центра «Высота», а также на реализацию проектов молодежной и образовательной направленности.

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Отмечается, что в «Высоте» будут проходить мероприятия по всем направлениям молодежной политики.

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