Из-за нарушения мозгового кровообращения у Михаила Ефремова возникли проблемы с речью и онемели конечности. Еще он страдает хронической болезнью легких — жизни актера грозит опасность. Об этом заявил в Мосгорсуде адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

«Врачи диагностировали у Ефремова нарушения речи и онемение конечностей из-за нарушения мозгового кровообращения. Это началось еще до вызова в суд скорой помощи. Также Ефремов страдает хронической прогрессирующей болезнью легких, его жизни угрожает опасность. От этой болезни умер и его отец», — приводит ТАСС слова Пашаева в суде, который уверил, что у него есть на руках медицинские документы, доказывающие проблемы со здоровьем у актера.

Пашаев уверил суд, что врачи рекомендовали его клиенту двухчасовые прогулки для улучшения состояния здоровья.

На прошлой неделе Ефремову стало плохо во время очередного судебного заседания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. У него случился инсульт. Он провел несколько дней в больнице. Теперь ему необходим свежий воздух, в связи с чем Пашаев подал жалобу. Ранее друг Ефремова рассказал сайту kp.ru, что актер «гуляет» возле открытого окна по ночам, чтобы не привлекать к себе внимания.

Ефремов устроил ДТП вечером 8 июня в центре Москвы. Он напился, сел за руль и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Водитель грузовика умер от травм через несколько часов после аварии. Ефремова поместили под домашний арест. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.