Эксклюзив 24 марта 2023, 01:46 Жизнь закипит. Создание свободной экономической зоны поможет новым регионам встать на ноги Политолог Дудчак: создание СЭЗ положительно скажется на всей России РИА «Новости»

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Свободная экономическая зона (СЭЗ) может вскоре появиться на территории новых регионов. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что законопроект об этом кабмин собирается внести в Госдуму уже 24 марта. Он попросил депутатов поддержать инициативу. Экономист и политолог Александр Дудчак пояснил «360», что такое свободная экономическая зона и как она может повлиять на развитие присоединенных к России регионов.

Выступая перед депутатами с ежегодным отчетом, Мишустин рассказал, что законопроект о создании СЭЗ правительство внесет на рассмотрение в Госдуму в пятницу, 24 марта.

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«Завтра на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах. И внесем его в Государственную думу. Рассчитываем здесь на вашу поддержку», — сказал Мишустин.

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РИА «Новости»

Как работают свободные экономические зоны

Свободная экономическая зона — это территория, где действуют льготные налоговые условия для предпринимателей. Создают такие точки для решения задач социально-экономического развития всей страны или отдельных регионов.

Они есть во многих странах. Например, в США подобных зон 50, в Южной Корее — 170. В соседней Белоруссии открыли по одной СЭЗ в каждой из административных областей. В России их уже 45. В основном это промышленно-производственные и туристско-рекреационные экономические зоны.

Как объяснил политолог Александр Дудчак, в такие зоны гораздо проще привлечь инвесторов. Для них это очень выгодно, так как они платят меньше налогов. Это означает, что по возможности бизнесмены при прочих равных условиях выберут СЭЗ для размещения своих офисов и производств.

«Новые территории нуждаются в развитии, и президент Владимир Путин не раз говорил о том, что у российских предпринимателей есть возможности применять свои таланты и капиталы на территории страны, что нечего искать счастья за рубежом, что в России это вполне может быть выгодно», — сказал Дудчак.

РИА «Новости»

Плюсы для всей России

Привлечение бизнеса в новые регионы положительно скажется, как на самих территориях, где создана СЭЗ, так и на всей России, уверен Дудчак. Во-первых, это станет стимулом для желающих начать свое дело — этому поспособствуют налоговые послабления и другие льготы, которые предложит государство. Во-вторых, в страну могут вернуться уехавшие предприниматели, если окажется, что тут выгоднее строить свой бизнес, а это означает возвращение в Россию и капиталов.

«В принципе развитие России, в какой бы точке оно не происходило, положительно влияет на развитие всей страны, так что, дай бог, чтобы такая инициатива имела продолжение и реализовалась», — отметил экономист.

Сделать из новых регионов «конфетку»

По мнению Дудчака, эта инициатива не направлена на местных жителей. Она, прежде всего, должна стать стимулом для тех, кто уехал, но хочет вернуться.

«Это направлено скорее на то, чтобы люди, которые там жили, туда вернулись. Потому что некоторые территории требуют восстановления, там есть разрушения после боевых действий. Это как раз направлено на то, чтобы люди быстрее вернулись, и там закипела жизнь», — сказал собеседник «360».

Дудчак считает, что еще одна цель создания свободной экономической зоны — сделать из новых регионов образец изменений, которые наступили после присоединения к России.

«Да и вообще хорошо бы из этих регионов сделать „конфету“, образец того, что „пришла Россия и все изменилось“. В принципе так уже многие реагируют на эти новые территории даже без этой инициативы. Местные жители выкладывают ролики в Интернет, насколько у них жизнь изменилась [после присоединения к России]. Изменения происходят, но надо сделать так, чтобы эти территории были образцом того, как действует Россия и как развивается регион в сравнении с тем, что было до боевых действий на территории Украины», — считает Дудчак.

РИА «Новости»

«Мягкая сила»

Такие шаги политолог назвал разновидностью «мягкой силы». Она будет действовать даже на сознание украинцев, которые накачены сегодня пропагандой об «ужасной России» и «стране-агрессоре».

«А тут раз и местные жители, оставшиеся там жить, говорят: „Боже, мы не хотим возврата обратно ни под каким соусом“. Это тоже очень важно», — подчеркнул эксперт.

Говоря о минусах, эксперт назвал лишь один. Речь о ситуации, когда уже существующий и успешный бизнес перебирается в более выгодную СЭЗ, тем самым вывозя с собой и капитал. То есть пострадать может бюджет какого-то другого региона. Однако, если это новое предприятие или вернувшееся из-за рубежа, то остаются только плюсы.

В ходе своего выступления Мишустин также заявил, что власти рассчитывают, что за ближайшие восемь лет Донбасс, Херсонская и Запорожская области достигнут общероссийского уровня по всем показателям.

Собеседник «360» уверен, что такие смелые цели вполне реализуемы. Но загадывать стоит аккуратно, так как у наших оппонентов — западных стран — совсем другие планы.

«Они хотят гадить и дальше. Но, как показывает практика, невзирая на все усилия, пока достичь желаемого для них результата у них не получается», — заключил Дудчак.