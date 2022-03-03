«Жизнь разделилась на до и после». Жительница Белгорода попросила о помощи для реабилитации после падения с 7 этажа

До сентября 2020 года Вика Войлова была обычной 20-летней беззаботной девушкой. Училась, встречалась, влюблялась в городе Белгороде, куда ее семья переехала из Донецка в 2014 году. Жизнь била ключом до того страшного момента, как Вика, в результате несчастного случая, выпала из окна седьмого этажа.

«После падения, из-за больших травм, Вика впала в кому. Пролежала восемь дней в коме в реанимации. <…> Травмы были несовместимые с жизнью. Множественные переломы всего тела. Перелом позвоночника в шейном отделе. За время, пока она находилась в больнице, было проведено восемь сложнейших операций», — рассказала мама девушки Наталья.

Жизнь у семьи разделилась на до и после. Девушка впала в жесточайшую депрессию.

«По началу, как только я попала в эту ситуацию, может быть да, меня это подкосило очень, но потом я собралась и поняла, что из этого состояния надо выкарабкиваться. Другого пути нет», — поделилась Виктория.

И вот она уже улыбаясь, крутит велотренажер. А сначала была сложнейшая реабилитация в медицинском центре Москвы, один курс которой в 21 день стоил 483 тысячи рублей. Потом занятия продолжились дома, с индивидуальным тренером.

«Я уже с ним начала заниматься. И уже результаты налицо. Я стала лучше чувствовать свой корпус. Мои руки стали сильнее. Но конечно, не так скоро, как я говорила. Но я уже стала ощущать, что я крепну. Я хочу продолжать заниматься с этим человеком», — рассказала Виктория.

При этом финансовая нагрузка на семью колоссальная. Памперсы, тренажеры, гигиенические средства, медикаменты. Но самое главное, что есть прогресс. Вика уже самостоятельно ест, чистит зубы, и много занимается.

«Работает один папа, потому что я не работаю, ухаживаю за дочерью. Нужны средства на занятия, и не малые. Нужны средства на спортивный инвентарь. <…> Поэтому, я обращаюсь ко всем неравнодушным людям. Кто смотрит нас, кто неравнодушен будет к нашей беде. Помочь хотя бы небольшой суммой. Это бы очень помогло. Я хочу, чтобы моя дочь вернулась к прежней жизни», — обратилась Наталья.

Помочь Вике можно даже небольшим переводом, сделав вклад в большое добро. Оказать помощь можно по реквизитам Сбербанка и номеру карты. Также отправить средства можно по номеру телефона.

Реквизиты:

Сбербанк России: 4276 0700 1326 3357

Телефон: +7 904 095-52-31 Виктория Сергеевна.