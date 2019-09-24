Мусорная реформа в Подмосковье идет полным ходом. В Зарайске модернизировали комплекс по переработке отходов — это позволило увеличить его мощность почти в три раза. После завершения работ КПО «Экоград» сможет перерабатывать по 350 тысяч тонн различных отходов ежегодно. Кроме того, там появится еще 55 дополнительных вакансий.

По словам председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова, строительство подобных комплексов позволит не только обеспечить социально-экономический рост, но и снизит риски для здоровья жителей близлежащих регионов — воздух в окрестностях станет гораздо чище.

Источник фото: телеканал «360»

На КПО в Зарайске предусмотрена автоматическая сортировка отходов, а также установки для изъятия полезных фракций. К примеру, органические отходы будут отправлять прямиком в специальные емкости для компостирования, чтобы потом превратиться в грунт. Металл, пластик, бумага и стекло, в свою очередь, будут использоваться для вторичной переработки.

«Такие комплексы, как „Экоград“, позволяют нам существенно снизить объемы захоронения мусора в землю, а кроме того — приступить к рекультивации старых полигонов. Это хорошая практика, мы будем ее распространять повсеместно», — сказал министр ЖКХ области Евгений Хромушин.

Сейчас в Подмосковье функционируют три современных КПО — в Зарайске, Рошале и Серебряных Прудах. До конца этого года должны запустить еще четыре подобных комплекса, а в 2020 году — еще пять. В 2022 году должны открыться четыре завода термической обработки мусора, которые будут применять исключительно экологически безопасную технологию Hitachi Zosen INOVA. Это позволит разгрузить подмосковные полигоны, которые сейчас содержат около 10 миллионов тонн мусора — почти 20% от всех отходов страны. Через три года на них должно захораниваться не более 600-700 тысяч тонн отходов.

Источник фото: телеканал «360»

Для того, чтобы предотвратить ввоз нелегальных отходов на полигоны, создали систему «Электронный талон». С ее помощью можно без проблем вычислить каждый грузовик, которые попадает на территорию свалок. Еще одним нововведением стал раздельный сбор отходов. С начала этого года в Подмосковье запустили пилотный проект: в населенных пунктах области установили разные контейнеры для органических и «сухих» отходов.

Благодаря таким мерам по переработке отходов, с 2013 года на территории Подмосковья закрыли больше половины из 39 крупных объектов захоронения мусора. Планируется, что к 2030 году останется лишь три оборудованных КПО усовершенствованных полигонов, которые будут утилизировать и перерабатывать отходы всего региона.

С начала этого года в регионе реализуется пилотный проект по раздельному сбору мусора: контейнеры синего цвета установлены для «сухого» мусора, серого — для пищевых и растительных отходов.