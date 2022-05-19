Живых кроликов выкинули в мусорный бак в Новом Уренгое

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) обнаружили живых кроликов возле мусорного бака в микрорайоне Тундровый. Животные сидели возле картонных коробок, написал «Ямал-Медиа».

Молодые люди, приютившие зверьков у себя дома, ищут для них новых хозяев, поскольку сами уже имеют кроликов.

«Их очень много, шесть штук. Сидели в мусорке. Они были прижаты друг к другу. Их выбросили на голодную смерть», — сообщила местная жительница.

Ранее в городе Ноябрьске зоозащитники обнаружили в мусорном баке коробку с пятью котятами. Животных удалось спасти от смерти и найти им приют.