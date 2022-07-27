Живущую в Киеве пожилую россиянку задержали за фото

Русскую киевлянку задержали в столице Украины за фото на фоне здания. Ей вменяют госизмену и получение финансирования из РФ. Ее дочь Руслана в беседе 360» рассказала, как это произошло.

По ее словам, вначале женщину задержали за фото.

«Она сделала фото какого-то плаката на фоне здания. Эта постройка является то ли стратегическим объектом, то ли объектом важной инфраструктуры. На Украине сейчас действует закон, что нельзя делать подобные фото», — поделилась Руслана.

Она отметила, что ее мама не специально нарушила правила. По словам Русланы, после этого фото женщину начали преследовать правоохранители Киева.

Правонарушения от правоохранителей

В итоге маму Русланы после этого забрали на допрос, на котором полицейские издевались над ней.

Я уже позже узнала, что над ней издевались. После допроса забрали телефон и отпустили домой под утро Источник «360»

По словам собеседницы «360», после первого допроса ее мама еще несколько раз беседовала с полицейскими. Те нашли у нее фото с отпусков и обсуждения политики.

Источник фото: телеканал «360»

Также Руслана сообщила, что на женщину однажды напали, после его она некоторое время ходила в гипсе и не могла сделать документы для выезда из Украины.

Травма, помешавшая уехать с Украины

«На нее кого-то натравили, чтобы пристали на улице. Когда она отмахивалась от нападавших, то сломала руку. Если бы не эта травма, то она бы быстро ко мне бы приехала», — рассказала собеседница «360».

По словам Русланы, ее мама живет с плохо ходящей бабушкой, у которой нет документов на выезд из Украины.

Источник фото: РИА «Новости»

«Мама должна была загранпаспорт бабушке сделать. И когда снимут гипс, они должны были ехать ко мне в Россию. Но не успели», — поделилась она.

Собеседница «360» сказала, что день снятия гипса совпал с датой предварительного слушания по обвинению ее мамы в госизмене. Руслана сказала, что ее шокирует сам факт предъявления такой серьезной статьи за фото. Кроме того, суд не учел пожилой возраст и серьезные проблемы со здоровьем у женщины.

Когда подавались документы на загранпаспорт для бабушки, отметили, что она практически не ходит. К тому же, у мамы рука сломана. И все равно почему-то избрали меру пресечения в виде заключения, а не подписки о невыезде Источник «360»

Пытки в закрытом мире казематов

Также Руслана сообщила, что к ее маме не пропускают передачки. Для этого в ход идут самые разные предлоги. Кроме того, заключенной под стражу женщине перекрыли связь с родными.

«Я общалась с мамой после того, как у нее отключили связь. Она говорила, что звонки разрешены. Однако никакой связи не было», — поделилась Руслана.

Помимо этого, во время заключения под стражей женщине пришлось пройти через пытки. Руслана сказала, что напрямую мама не рассказывала ей об этом. Информацию об издевательствах собеседница «360» узнала только от отчима. По его словам, сотрудники места заключения ухищрялись как могли.

Ее обливали водой, заставляли стоять много часов у стенки: не разрешали садиться. На одном из допросов и вовсе угрожали изнасилованием. Поспать ей разрешили только на скамейке. При этом маму приковали к мебели наручниками и открыли форточку Источник «360»

При этом у обвиненной в госизмене женщины нет возможности нанять адвоката. По словам Русланы, правозащитники боятся брать дела о госизмене.

Источник фото: РИА «Новости»

«Если в деле фигурирует мужчина, то адвокат получит повестку из военкомата. Если же женщина, то он смело может прощаться с карьерой», — пояснила она.

Русским в Киеве не выжить

Руслана рассказала, что уже три поколения ее семьи родились и выросли в Киеве. Однако себя они всегда идентифицировали как этнические русские.

У меня даже есть свидетельство о рождении советского образца. Там написано, что моя национальность — русская Источник «360»

По ее словам, после начала конфликта России и Украины она начала готовить семью к переезду в РФ. Сама Руслана переехала в Смоленск в 2018 году и получила гражданство. Она хотела правильно организовать переезд своих близких, но не успела.

«Мне надо было в самом начале на ноги стать, потом их забирать. Чтобы было чем их обеспечить. И пока вот я разрешала вопросы подготовки — а это не быстро — мама и бабушка находились в Киеве», — поделилась собеседница «360».

Источник фото: РИА «Новости»

По ее словам, вся семья понимала, к чему все идет, и что на Украине они не смогут нормально жить. Поэтому они решили перебраться в Россию.