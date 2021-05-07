Репер Ганвест съел на шоу Comment Out живую рыбку

Казахстанский и российский хип-хоп- и рэп-исполнитель Руслан Гоминов, больше известный как Ганвест, вынужден был на шоу Comment Out выпить воду, в которой плавала маленькая рыбка. Ему пришлось выполнить задание телеведущего Игоря Макарова.

Музыканту надо было не только выпить воду с рыбкой, но и удержать ее в желудке. Если бы его стошнило, ему бы насчитали штрафной балл. Ганвест смог удержаться, чего нельзя сказать об операторе шоу. Его все-таки вырвало.

Как написала одна из зрительниц шоу на YouTubеТатьяна Маралова: «Когда сел посмотреть выпуск с бутером и чайком, а тут стошнило даже оператора».

Шоу Comment Out в 2020 году стало предметом этических разбирательств. Из-за выпуска с шутками о протестах в Хабаровске и Белоруссии «Яндекс.Лавка» и Axe отказались от дальнейшего с ним сотрудничества.