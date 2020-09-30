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    30 сентября 2020, 11:29

    Живую новогоднюю ель предложили поставить на Дворцовой площади Петербурга

    Полина Петрова

    В Смольном предложили установить живую новогоднюю ель на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Помимо этого есть вариант поставить прошлогоднюю искусственную елку.
    Живую новогоднюю ель предложили поставить на Дворцовой площади Петербурга

    Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса власти города сократили бюджет на праздничные украшения до 107 миллионов рублей. В настоящий момент согласовываются новые проекты оформления, реализация которых возможна в рамках сокращенного финансирования, информирует ИА «Невские Новости».

    К монтажу уличных украшений в Петербурге приступят уже в ноябре.

    Новости SMI.FM