Живую новогоднюю ель предложили поставить на Дворцовой площади Петербурга

В Смольном предложили установить живую новогоднюю ель на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Помимо этого есть вариант поставить прошлогоднюю искусственную елку.

Отмечается, что в связи с пандемией коронавируса власти города сократили бюджет на праздничные украшения до 107 миллионов рублей. В настоящий момент согласовываются новые проекты оформления, реализация которых возможна в рамках сокращенного финансирования, информирует ИА «Невские Новости».

К монтажу уличных украшений в Петербурге приступят уже в ноябре.