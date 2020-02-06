Жившую на ферме с телятами девочку вернули бабушке

Трехлетнюю малышку нашли на одной из ферм под Уссурийском. Оказалось, что девочка жила в хлеву с домашним скотом. Ее отправили в реабилитационный центр, а полиция начала проверку. Сейчас ребенка уже вернули бабушке.

«Опекун предупреждена о недопустимости подобных фактов. Ребенок сейчас у бабушки. Ситуация находится на контроле в администрации Уссурийска и в Минобразования Приморского края», — приводит РИА «Новости» замминистра образования Приморского края Наталья Василянская.

Детский омбудсмен Ольга Романова уточнила ТАСС, что когда информация о девочке попала в СМИ, она была в реабилитационном центре уже около недели. Ребенка не забирали у бабушки, а предложили разместить его в центре, пока женщина не решит вопрос с проживанием.

«3 февраля бабушка обратилась в опеку с тем, что все замечания устранены, она передала ферму племяннику, а сама готова жить с внучкой в доме. Проверив все, что было нужно, органы опеки приняли решение вернуть ребенка», — рассказала она.

По словам Романовой, сейчас малышка лежит в больнице под присмотром врачей из-за болезни. Как только она поправится, ее выпишут домой.

Об истории маленькой девочки стало известно после рейда полиции и органов опеки. Они проверяли, как девочке живется с бабушкой-опекуном. Оказалось, что пожилая женщина руководила фермерским хозяйством. Работы было много, а добираться до дома в селе далеко, поэтому она периодически ночевала на ферме и брала с собой малышку.

Ребенок жил в одном помещении с телятами и козлятами. При этом в комнате валялись мешки с кормом и лекарства для животных. Девочку отправили в КГБ УСО «Уссурийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Следователи начали доследственную проверку, а позже подключилась прокуратура.

«В связи с произошедшим инцидентом прокуратурой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних», — сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Надзорное ведомство взяло под свой контроль проведение проверки и соблюдение прав девочки.