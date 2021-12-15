Жившая на остановке в Сургуте собака переедет в Москву

Бездомной собаке из Сургута, которую выгнали на мороз с теплой остановки, нашли хозяев. Обрести крышу над головой ей помогла местная жительница Наталья. Об этом она рассказала сайту «360».

«Все началось с того, что мы услышали об этой собачке, решили с подругой ее найти, просто покормить, погладить. Встречу с ней я сняла на телефон и выложила у себя в Instagram. И мои видео буквально разлетелись по всем пабликам», — отметила Наталья.

В комментариях к видео один из пользователей написал, что нашел, куда пристроить собаку. Он поинтересовался, кто может отвезти ее на передержку, и Наталья тут же вызвалась помочь.

По словам девушки, она отвезла дворнягу местной жительнице, которая помогает животным. У нее в квартире собака пробудет насколько дней. Затем ее отвезут в Москву, где для нее нашли новый дом и хозяев.

Ранее в социальных сетях появились кадры, как бездомная собака поселилась на теплой остановке, чтобы не мерзнуть на 30-градусном морозе. Дворняга вела себя неагрессивно, поэтому коммунальщики не стали ее прогонять. На остановке горожане организовали для нее настоящий приют — принесли туда пледы и еду. Бездомной дали кличку Беляш — хотя позже выяснилось, что это девочка. Она стала всеобщей любимицей. Собака провела в тепле всего пару дней, но в итоге ее все же выгнали на улицу.