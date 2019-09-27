Животным упростили съемку в кино и участие в цирке

Правительство России расширило список условий, при которых животных можно снимать в кино и рекламных роликах. До сих пор животных как статистов или артистов можно было задействовать только в местах их содержания или при специальных условиях.

В частности, теперь разрешено использовать животных при организации и проведении официальных церемоний, праздников, парадов и при других торжественных мероприятиях. Кроме того, зверей можно снимать в кино и рекламе. Во всех этих случаях теперь не требуется специальные условия, сообщил ТАСС со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

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Кроме того, отныне позволено использовать четвероногих артистов при организации и проведении цирковых представлений, в рамках гастролей шапито и зоотеатров. Животные могут участвовать в спортивных состязаниях, правила которых подразумевают участие животных.

Также не требуется теперь специальных мер для организации выставок животных, а также, как сказано в постановлении Кабмина, «мероприятий научной, образовательной и просветительской направленности с демонстрацией животных». Ранее для участия зверей во всех перечисленных мероприятиях было необходимо соблюсти ряд специальных условий.