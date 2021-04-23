Животным стрелка из Мытищ нашли новый дом

Животных мытищинского стрелка Владимира Барданова передали в мини-зоопарк и крестьянско-фермерское хозяйство. Мужчина держал у себя двух гималайских медведей, двух аллигаторов, двух енотов и барсука.

Медведи находятся в Центре передержки в Тульской области, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области. Аллигаторов и енота отправили в мини-зоопарк в Ленинском округе, где есть условиях для их содержания. Еще одного енота приютило крестьянско-фермерское хозяйство.

«С животными все в порядке, они не пострадали», — сообщил зампред правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Глава Минэкологии напомнил, что в соответствии с федеральным законом «Об ответственном обращении с животными» животные, которые были куплены до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании владельцев до наступления естественной смерти.

В Москве певица Виктория Дайнеко, объединившись с несколькими соседями, объявила войну владельцу пумы, который держит животное в квартире и выгуливает в городском парке.