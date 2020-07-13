«Животные не должны эксплуатироваться»: зоозащитники выступили против цирков и зоопарков в России

Активистка выступила против «никому ненужных» передвижных цирков.

«Тем, кто на них зарабатывает деньги — пусть найдут себе другое занятие. Животные не должны эксплуатироваться», — заявила Анастасия Федюнина.

Ее предложение нашло поддержку среди представителей Общественной палаты РФ. Артем Кирьянов, первый зампредседателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ, согласился с тем, что цирки могут существовать без представлений с участием животных.

Эксплуатацию труда животных и их вечную жизни в клетке, чиновник предложил заменить на создание парков-заповедников, как в Африке. Это плюс для обеих сторон: звери будут обитать в комфортных условиях, а люди смогут понаблюдать за их жизнью в естественной среде.

Ранее сообщалось, после открытия Барнаульского зоопарка посетители накормили животных неподходящей едой. Это привело к отравлению белок, оленей и пантеры. В результате некоторые звери погибли.