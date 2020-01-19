Животные начали массово умирать от холода в приюте в Якутии

Из-за экстремально низкой температуры, которая установилась в Якутии, в единственном пункте передержки начали массово умирать животные. Собаки и кошки не могут пережить морозов в 50 градусов.

Об этом сообщили сотрудники центра защиты прав животных «ВИТА». Они опубликовали во «ВКонтакте» пост, в котором рассказали о жутких условиях содержания собак и кошек в единственном в Якутске пункте передержки животных (ППЖ). Зоозощитники утверждают, что собаки и кошки ежедневно умирают сотнями из-за холода и голода.

Животных держат в открытых вольерах и на коротких цепях на улице. Утепленных будок нет, в вольерах работники ППЖ не убираются, все животные больны. Они просто примерзают к будкам и мучительно погибают, лежа на 30 граммах гниющего сена, и все это под «надзором» людей Ирина Новожилова президент Центра защиты прав животных «ВИТА».

Зоозащитники рассказали, что за всеми зверями, которые содержатся в ППЖ ухаживают всего четыре девушки-волонтера из движения «Помоги выжить». Они на личные средства покупают животным корм, готовят еду и убирают их вольеры. Но и им не всегда удается помочь питомцам — в январские праздники сотрудники пытались запретить им пройти на территорию ППЖ. Свое поведение они объяснили тем, что закрыты на праздники. В результате волонтеры смогли пробиться к животным, но часть из них уже погибла.

Ситуация с содержанием бездомных животных складывается так не только в Якутске.

«Только за последнюю неделю в Центр защиты прав животных „ВИТА“ поступили сигналы об ужасающих условиях содержания животных в Якутии, Севастополе и Дагестане, а также из Самары, где вместо строительства приютов власти предложили отстрел бездомных собак», — пояснила Новожилова.

На сайте Сhаngе.оrg появилась петиция, авторы которой призывают помочь собакам и кошкам выжить «в ледниковом концлагере».