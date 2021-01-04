Животные из Московского зоопарка распаковали новогодние подарки. Видео

Панды, львы и белые медведи, которые живут в Московском зоопарке, получили подарки на Новый год. В праздничные коробки упаковали древесную стружку, гвоздику, солому, свеклу и другие привлекательные для животных вещи. Распаковку сняли на видео.

«Подарки обитателям зоопарка — это в первую очередь обогащение среды. Сотрудники регулярно готовят его для своих подопечных, но в праздник хочется завернуть все в красивую коробочку и перевязать ленточкой», — говорится в сообщении Московского зоопарка в Instagram.

Панды получили древесную стружку, кубики с зернами кукурузы и бутоны гвоздики. Запах цветов приводит их в восторг, а со стружкой и кубиками они любят играть.

Львам вручили коробки и игрушки из мешковины, пропитанные ароматными маслами. Львы, как и обычные коты, обожают пустые коробки. Белый медведь на Новый год обнаружил в вольере мешок, набитый соломой. В нем лежала вареная свекла.

Животные проявили большой интерес к своим подаркам.