Животноводы Новосибирской области получат субсидии на удобрения

Животноводы Новосибирской области получат субсидии на минеральные удобрения и средства защиты растений, сообщил губернатор региона Андрей Травников. Соответствующее постановление уже принято.

«200 миллионов мы готовы направить в минсельхоз области уже на следующей неделе. Правительство региона понимает непростую ситуацию в сельском хозяйстве, сложившуюся в этом засушливом году, особенно в Кулундинской зоне. Аграриям нужна поддержка для того, чтобы компенсировать потери и сохранить темпы развития, на которые все мы рассчитываем», — подчеркнул Травников.

Он отметил, что помнит свое обещание увеличить поддержку на приобретение специальных химикатов и удобрений. Губернатор признался, что в текущем году исполнять его было нелегко. По его словам, расходы на борьбу с пандемией коронавируса были колоссальными, сообщил портал infox.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко уточнил, что новая мера поддержки вводится на три года. Помимо прочего, за счет средств федерального бюджета область дополнительно получит почти 60 миллионов рублей на переработку бобов сои и семян рапса.