«Животное было напугано». Депутат решил обратиться во все инстанции из-за тигренка на съемках «Голубого огонька»

После появления тигренка на «Голубом огоньке» шоу попросят проверить прокуратуру, Росприроднадзор и, возможно, Россельхознадзор. Об этом «360» сообщил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Парламентарий подчеркнул, что путать живых существ с театральных реквизитом неправильно и некорректно, а у проверки, которую он хочет инициировать, есть две стороны — правовая и этическая. Важно удостовериться, что у тигренка, которого принесли в студию, есть необходимые документы, выяснить, кому он принадлежит и на каком основании. И во-вторых, нельзя оставлять без внимания такое отношение со зверем.

«Мы готовим запросы в надзорные ведомства. Совершенно точно это будет Росприроднадзор, поскольку речь идет о тигре. Возможно, [будет] прокуратура. Мы сейчас изучаем обстоятельства и возможные факты нарушения. Возможно, [обратимся] в Россельхознадзор», — уточнил Бурматов.

Депутат отметил, что условия, в которых находилось животное, были недопустимыми. Как с ним самим, так и с окружающими его людьми могло произойти что угодно, потому что это хищник, пусть и маленький.

«У нас тигров нельзя содержать ни в домах, ни в квартирах, ни в телестудиях, ни на „голубых огоньках“. <…> Мы не знаем, есть ли у тигренка нужные документы, не подвергли ли его опасности. С моей точки зрения, животное испытывало явный дискомфорт и было напугано», — добавил собеседник «360».

По словам Бурматова, когда он опубликовал пост об этом в соцсети, то дал происходящему достаточно сдержанную оценку, но у пользователей происходящее вызвало негодование. Ему написали больше четырех тысяч комментариев, в которых люди ясно дали понять, что так с тиграми обращаться нельзя.

При этом депутат отдельно отметил, что конкретно к певцу Николаю Баскову, который держал тигренка в руках, у него нет вопросов.

«У меня вопрос к тем, кто этого тигра туда принес. На каких основаниях? Все ли в порядке с самим животным?» — пояснил Бурматов.

Обращения в надзорные ведомства, по словам парламентария, будут подготовлены сегодня.