«Живот рос»: муж рассказал об обмане жены с подменой детей в Дагестане

Дауд Даудов рассказал журналистам, что жена его обманула с подменой детей на кукол. По его словам, она не была беременна. Но как он этого не заметил — сам не знает. Оказалось, у нее и живот был, и с детьми этими он разговаривал.

Он отметил, что жена все сделала так, что он даже не подозревал об обмане, сообщила газета «Известия».

«Живот был, живот рос как положено, на двойню даже живот рос. По крайней мере, может, мне так кажется. Я разговаривал с этими детьми, которые находились в животе. Одному Аллаху известно, как ей удалось это сделать. Если кто-то там обвиняет меня в слепости, то на все воля Всевышнего», — рассказал мужчина.

Дадудов признался, что до сих пор не может все это осознать. Ведь именно жена рассказала ему о близнецах, которые родились мертвыми. Но, как выяснилось, позже она приобрела двух кукол в магазине и привезла их на похороны. Теперь он планирует развестись с женой.

В МВД по Дагестану рассказали, что женщина уже призналась полицейским, что все выдумала. Но пока они выясняют, зачем она это сделала. В местном Минздраве сразу отреагировали на ситуацию и заявили, что женщина не была зарегистрирована ни в одном из роддомов.

В Сети появилось видео с похорон. Мужчина хотел похоронить двух близнецов, но в гробу обнаружил кукол. После он рассказал полицейским, что жена родила детей 3 февраля. А в ночь на 9 февраля медики констатировали смерть и якобы выдали тела, обернутых в погребальное одеяло.