Живой таракан провел несколько дней в голове у жительницы Нижнего Новгорода

Медики в Нижнем Новгороде достали у женщины из головы живого таракана. Она проходила с ним несколько дней. Об этом написал Telegram-канал Ni Маsh.

Таракан забрался в ухо к беременной девушке. В итоге у нее начала болеть голова, заложило ухо. Она не могла понять, в чем дело, поэтому обратилась к врачам. Они достали из ее уха живое насекомое.

Пока не понятно, как оно туда попало. По данным издания, дом, в котором живет девушка, не страдает от нашествия этих насекомых. Этот случай был первый в практике нижегородских медиков, но, как оказалось, не последний.

Через четыре дня к ним обратился молодой человек с похожей проблемой. Однако местный житель, в отличие от своей предшественницы, понял, что к нему в ухо кто-то залез. В итоге он не нашел ничего лучше, кроме как залить в ухо растительное масло. Врачи достали из ушной раковины уже мертвое насекомое. У молодого человека также в доме нет никакой антисанитарии, уточнил Telegram-канал.