Живого «крысиного короля» нашли на арбузном поле в Ставрополе

Ставропольский рабочий Алибулат Расулов нашел на арбузном поле так называемого «крысиного короля» — запутавшихся хвостами грызунов. Он опубликовал видео с попавшими в беду полевыми мышами в Instagram.

Расулов показал в ролике, что распутал животных. После этого мыши разбежались. Мужчина заявил, что он в шоке, и признался, что освободить грызунов было непросто.

Автор ролика отметил, что обнаружил «крысиного короля» во время полива арбузного поля: вода залила мышиную нору, поэтому мать привязала своих детенышей к арбузной ветке. Расулов отметил, что раньше не знал о существовании термина «крысиный король». Запутавшиеся хвостами грызуны — это очень редкое явление. Ранее их находили только мертвыми, поэтому ученые много лет спорят о естественном происхождении «крысиных королей».

Как пишет журнал «Вокруг света», одна из самых правдоподобных версий появления таких клубков мышей или крыс — это попытка спасти детенышей от зимних холодов. Специалисты полагают, что животные сплетаются друг с другом, чтобы стать живым гнездом для потомства и уберечь его от гибели.