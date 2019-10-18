  • Живодеры из Уфы час били собаку и проломили ей голову топором

    18 октября 2019, 11:12

    Алена Макаренко

    Ветеринары из Уфы спасли собаку, которая попала в руки живодеров. Участники расправы час били и душили четвероногого проводом, а потом еще и ударили обухом топора по голове. Об этом сообщил портал Bash.News.

    Пса с сильными травмами привезли из Челябинской области в Башкирию, где его спасли ветеринары. Медики считали, что шансов выжить у животного нет. Однако теперь пострадавший питомец потихоньку выздоравливает.

    Жизнь пса перевернулась 11 октября. На улице Мира пьяный мужчина обратил внимание на собаку и вместе с женой решил ее убить. Что подтолкнуло их на такой поступок, не ясно до сих пор.

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    Пара привезла четвероногого в частный дом и привязала к дереву. Мужчина в течение часа бил животное по морде, а женщина душила шнуром. Собака уже еле дышала. Тогда живодеры вывезли ее в лес, снова привязали к дереву и ударили обухом топора по голове. Животное потеряло сознание. Супруги подумали, что жертва погибла, и уехали домой.

    Замученного пса заметили прохожие и сразу же отвезли в больницу.

    Живодера задержали, отметил «Царьград».