Живодер из Биробиджана 15 раз выстрелил в собаку. Им заинтересовалась прокуратура

Прокурор Еврейской автономной области (ЕАО) поручил проверить появившееся в Instagram сообщение о жителе Биробиджана, который 15 раз выстрели в сидевшую на цепи собаку из пневматической винтовки. Пес остался жив, пули не пробили череп, но покалечили животное.

В прокуратуре ЕАО сообщили РИА Биробиджан, что полученная информация направлена в УМВД России по области.

«Установлено, что в частном домовладении на ул. Лермонтова Биробиджана мужчина из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из ружья в собаку. Раненое животное обнаружили зоозащитники общественной организации „Добрые руки“ и доставили в ветеринарную клинику», — сообщили в ведомстве.

В полиции завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным, пишет ИА EAOMedia. Исполняющий обязанности прокурора Биробиджана Антон Вялков признал это решение законным и обоснованным.

Как сообщили активисты движения «Добрые руки», об инциденте зоозащитникам и полиции сообщили жители микрорайона Сопка. Они пытались криками остановить живодера, но он их проигнорировал.

Источник фото: live_bir / instagram

Руководитель движения Ольга Батенкова сообщила, что разговаривала с хозяином собаки. Он показал ей небольшой, почти заживший укус, который и стал причиной расправы. Батенкова утверждает, что мужчина подослал к собаке своего знакомого с ружьем, сам даже не решился участвовать в «наказании».

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Сейчас собака в ветклинике. Пули травмировали мягкие ткани на морде. Пес будет жить, но ему еще долго придется мучиться сильными болями.

В середине мая в Хабаровске поймали задержали мужчину, который убивал собак, а затем жарил их мясо и продавал его, чтобы купить спиртные напитки. Он признался, что и сам его ел.