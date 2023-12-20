Общество 20 декабря 2023, 22:17 «Живем в хаосе». Россиянка пожаловалась на терроризирующую весь дом группировку подростков Жительница Тюмени рассказала о держащей в страхе дом группировке подростков РИА «Новости»

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Квартира в доме на Олимпийской улице Тюмени превратилось в место массового сбора подростков, которые запугали всех жильцов своим неадекватным поведением. Об этом жительница дома рассказала изданию 72.Ru.

Женщина пояснила, что большие компании приходят в гости к двум братьям 10 и 15 лет, которые живут по соседству. В квартиру набивается до 20 человек. При этом гости разного возраста, есть как совсем дети, так и молодые люди, которым явно больше 18.

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«Наглые, полностью уверенные в своей безнаказанности. Мы уже не можем жить в таком хаосе. Ребенок боится в школу идти», — подчеркнула собеседница журналистов.

Она добавила, что подростки шумят по ночам, матерятся и курят в подъезде. Часто гуляют пьяными. В прошлом году избили одного из местных жителей, который сделал замечание, поцарапали несколько припаркованных машин.

По словам женщины, однажды соседи задержали подростков и вызвали полицию, но на все жалобы правоохранители не отреагировали.

В пресс-службе областного управления МВД заявили, что сотрудники выезжали на место вместе с представителями подразделения по делам несовершеннолетних. Личности всех детей установили. Сейчас правоохранители проводят проверку по итогам которой примут меры в отношении законных представителей детей.

В минувший понедельник, в Тюменской области полиция завела уголовное дело против двух 15-летних подростков, устроивших пожар на трансформаторной подстанции. По данным правоохранителей, школьники действовали по указанию неизвестного куратора, который нашел их в Сети.