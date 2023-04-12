Общество 12 апреля 2023, 23:34 «Живьем съедят». Песков рассказал, почему Кремль не называет участников ПМЭФ Песков не стал называть участников ПМЭФ из-за интереса к ним недружественных стран РИА «Новости»

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет называть возможных участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, к ПМЭФ проявляют интерес многие бизнесмены из недружественных стран, сообщил ТАСС.

«Даже если они будут, мы не можем о них говорить, потому что, если мы об этом скажем, их просто живьем съедят», — сказал Песков.

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Так пресс-секретарь российского президента ответил на вопрос журналистов об участии в форуме бизнесменов из недружественных стран. ПМЭФ пройдет в июне. Уже определена кандидатура модератора пленарной сессии ПМЭФ. Но Песков также отказался называть его имя.

Одной из ключевых тем форума в 2023 году станет ситуация на рынке труда.

Ранее сообщалось, что стартовый день Петербургского международного экономического форума 2023 года запланирован на 14 июня. В этот день участникам предоставят доступ на мероприятия за единую льготную стоимость.