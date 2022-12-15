Общество 15 декабря 2022, 18:46 Живая елка с красной звездой появилась в Екатеринбурге

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Главную елку города установили на центральной площади Екатеринбурга. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

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Уточняется, что впервые за много лет это настоящая елка, а не инсталляция из гирлянд. Высота дерева 30 метров, а его верхушку украшает красная звезда. Ветки немного пострадали при перевозке, но специалисты смогли это замаскировать при помощи декора.