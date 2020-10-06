Алексей Навальный дал большое интервью Юрию Дудю, на котором выглядел бодро и рассуждал ясно. Можно ли в таком случае говорить об отравлении «Новичком»? Состояние Навального оценили для «360» эксперт по биологическому оружию Виктор Никулин и создатель «Новичка» Леонид Ринк.

«Если отравление и было, то оно было каким-нибудь специальным средством не летального действия. Это точно не „Новичок“. В конце концов, его могли отравить обычным инсулином», — рассказал Никулин.

В интервью блогер рассказал, что ему стало плохо на 20-й минуте в самолете. «По тебе льется холодный пот, и становится так плохо. Ощущение: я сейчас умру, накатывает и накатывает. Все плывет, ты не можешь понять, [какой орган болит]. Вижу, как [Кира] Ярмыш говорит, но не слышу». Он дошел до туалета, умылся, и не смог встать. Еще где-то через 10 минут Навальный потерял сознание.

По мнению Никулина, именно на это похоже описание Навального своего самочувствия в тот день. Отравление могло произойти из-за какого-нибудь «медицинского препарата», считает эксперт.

«Когда происходит передозировка инсулином, человек впадает в диабетическую кому, а белок, естественно, распадается практически полностью. И ничего там уже не найдешь», — объяснил собеседник «360».

Никулин также предположил, что коллега Навального Мария Певчих, которая сопровождала его в самолете, могла забрать из гостиницы бутылку, чтобы никто не увидел следов.

«Может быть, поэтому эта Мария Певчих и бросилась в гостиницу, чтобы эту бутылку изъять, чтобы она ни в коем случае не попала в руки сотрудников правоохранительных органов. Скорее всего, там и были следы того, чем его действительно могли отравить», — заявил эксперт.

Отравили его, конечно, те, кто его близко окружает Виктор Никулин бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт.

Что касается нервно-паралитических ядов, то при отравлении ими человек в первые месяцы выглядит очень плохо. И маловероятно, что пациент вообще сможет в себя прийти после такого. Такие яды действуют мгновенно, буквально за две-три минуты. Военный эксперт рассказал, что один сотрудник ГосНИИОХТ, который отравился такими веществами, даже при незамедлительном лечении все равно умер.

Если Навальный жив, значит это не «Новичок» Виктор Никулин.

Создатель «Новичка» Леонид Ринк и вовсе уверен, что все описанные блогером симптомы говорят об обычном пищевом отравлении.

«Я думаю, что не было ничего, поэтому он так выглядит сейчас», — заявил он.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолета. Омским врачам удалось спасти блогеру жизнь. Но вскоре его перевезли в немецкую клинику «Шарите». Иностранные медики утверждали, что россиянина отравили именно «Новичком», но доказательств так и не предоставили.