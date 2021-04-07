Жительницы России описали портрет идеального мужчины

Жительницы России в рамках Zoom-конференции «Психология семьи» описали портрет идеального мужчины. Были опрошены более чем 35 тысяч женщин из 41 региона нашей страны, сообщил сайт Pravda.Ru.

Представительниц прекрасного пола больше всего интересуют жители столицы и Санкт-Петербурга «с пропиской». Оптимальный возраст мужчины варьируется от 25 до 45 лет. Ростом он должен быть не менее 175 сантиметров. Также идеальный мужчина, по мнению респонденток, умеет ремонтировать и чинить вещи, не боится заступиться за даму, является хорошим любовником, верен избраннице и не пьянствует.

Помимо прочего, 97% опрошенных не хотят, чтобы у их возлюбленного было «пивное» пузо. Еще у мужчины желательно наличие автомобиля «не российской марки» и высшего образования. Также гражданки предпочитают кавалеров, которые отслужили в армии.

При этом будущий муж не должен работать курьером, таксистом или дворником. Лучше, если он будет депутатом, бизнесменом или врачом. Получать избранник должен не менее 150 тысяч рублей, если живет в Москве, и хотя бы 70 тысяч рублей, если речь идет о провинции.