Общество 07 марта 2023, 16:41 Жительницы Нижнего Новгорода стали чаще выходить замуж

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Заместитель руководителя Нижегородстата Лариса Богаткова в преддверии Международного женского дня в разговоре с изданием pravda-nn.ru рассказала, что 52,7% жительниц региона на текущий момент состоят в браке.

По ее словам, за последние 10 лет эта цифра только увеличивается. Однако количество разводов с годами также возрастает. По сравнению с 2010 годом доля тех, кто решил разорвать отношения, значительно выросла.

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На данный момент в незарегистрированных отношениях состоят 7,5% нижегородок, 13,6% — никогда не были замужем, 10,7% — официально разведены.

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Богаткова добавила, что в 2021 году жительницы области чаще всего вступали в брак в возрасте 20 – 24 лет.