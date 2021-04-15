Жительницы Крыма основали движение для добрых дел

Жительницы Крыма основали общественное движение для взаимопомощи и добрых дел. Об этом сообщило РИА ФАН.

Первым мероприятием стал воскресник по высадке розовых кустов на улице Фрунзе в Евпатории. Это была акция, приуроченная к 8 Марта, для восьми женщин с непростой судьбой. Однако после нее местные жительницы поняли, что помощь нужна не только в праздники, и решили объединиться.

Первая организационная встреча прошла в Евпатории, круг участниц расширился до 20 человек. На ней собрались нуждающиеся и волонтеры. Кто-то знает психолога, оказывающего помощь бесплатно или за символическую плату, другой имеет контакты парикмахера или «мужа на час».

Общественное движение назвали «Мотивация», куратор — Лана Фатеева, которая накопила большой опыт взаимодействия с различными группами и общественными движениями женщин в разных странах.

Группа открыта и для мужчин, готовых оказывать посильную помощь.

«Я всегда готов помогать женщинам и делаю это постоянно по мере сил и возможностей. Женщинам всегда сложнее приходится в этом мире», — рассказал Даниил Стволин, который с супругой воспитывает двоих детей.

Участники движения хотят объединить всех крымчан, поддерживающих такую форму взаимодействия.