Жительницы Ямала начали вязать теплые вещи для мобилизованных | 360°

Общество 05 октября 2022, 19:29 Поделиться Telegram

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Viber Жительницы Ямала начали вязать теплые вещи для мобилизованных

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Женщины-волонтеры на Ямале вяжут носки и другую теплую одежду для мобилизованных мужчин. Об этом сообщил ОТР.

Жительницы города Муравленко шьют флисовые кофты и балаклавы, а также решили связать 100 пар шерстяных носков. В акции участвуют несколько десятков женщин.

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«Эта акция показала, насколько люди стали сплоченные, что готовы помочь не только деньгами, но и своими умениями, которые можно применить. Помимо носков, будут изготавливаться пояса, манишки и варежки, так как скоро зима», — рассказала одна из них.

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