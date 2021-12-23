Жительницу Урала осудят за угрозу убийством

В Свердловской области перед судом предстанет местная жительница, которая пригрозила убийством восьмилетнему мальчику. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным издания, у мальчика произошел конфликт с дочерью обвиняемой. Одной рукой женщина схватила ребенка за запястье, а другой — за шею и начала сдавливать ее. Это происходило прямо в школьном классе.

«Одновременно обвиняемая в адрес мальчика высказывала угрозу убийством словами „Если еще раз повторится, то я тебя задушу!“», — уточнили в ведомстве.

Женщине грозит до двух лет колонии.