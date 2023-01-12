Общество 12 января 2023, 23:33 Жительницу Урала осудят по обвинению в оскорблении полицейского

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В Свердловской области перед судом предстанет 38-летняя местная жительница, которую обвинили в оскорблении сотрудника полиции. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В октябре прошлого года женщина вместе со своим ребенком и мужем пошла в гости к родственнице. В какой-то момент она заметила участкового, который ранее составил на нее протокол за неисполнение родительских обязанностей

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«Вспомнив это, женщина подошла к участковому. Полицейский сделал ей замечание из-за нахождения в нетрезвом состоянии в общественном месте и объяснил, что женщине грозит новый административный протокол», — сообщили в ведомстве.

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В результате женщина обматерила полицейского. Уголовное дело в ее отношении передано в суд.