Жительницу Урала осудили за убийство сожителя

В Тюменской области перед судом предстала местная жительница, которую обвинили в убийстве. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

Убийство произошло в октябре прошлого года. Между пьяной женщиной и ее сожителем возникла бытовая ссора, в ходе которой она ударила мужчину ножом в живот. Обвиняемая призналась, что во время конфликтов сожитель бил ее, и она боялась, что это может повториться. Ножевое ранение оказалось смертельным. Пострадавший скончался. Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы. С учетом того, что осужденная воспитывает четверых детей, она отправится за решетку, когда ее старшему ребенку исполнится 14 лет.