Жительницу Удмуртии осудят за убийство знакомой

В Удмуртии перед судом предстанет 50-летняя местная жительница, которую обвинили в убийстве. Об этом сообщил портал Izhlifе со ссылкой на региональный Следком.

По данным издания, в конце июля женщина выпивала вместе со своей знакомой. В какой-то момент между ними произошла ссора. Обвиняемая кинула металлический шнек от мясорубки в голову собутыльнице, а затем начала ее избивать. Полученные травмы оказались смертельными. Пострадавшая умерла на месте.