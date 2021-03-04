Жительницу Тюмени осудили за убийство дочери. Из ревности она зарубила ее топором

В Тюмени на скамье подсудимых оказалась местная жительница, которую обвинили в убийстве родной дочери. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным информагентства, в сентябре 2019 года пьяная женщина приревновала свою 19-летнюю дочь к сожителю и зарубила ее топором. Вместе с мужчиной она закопала тело и съехала с дома, где произошло убийство. Ее два старших сына оказались свидетелями преступления и рассказали правоохранителям о случившемся. Следующие 10 лет осужденная проведет в колонии общего режима.