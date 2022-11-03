Жительницу Тюмени осудили за интимную связь с подростком | 360°

03 ноября 2022, 19:20
Жительницу Тюмени осудили за интимную связь с подростком
В Тюмени суд рассмотрел дело местной жительницы, которая вступила в интимную связь с несовершеннолетним. Об этом написал Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области.
По данным следствия, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в гостях у знакомых вступила в интимную связь с подростком. Во время допроса она объяснила, что никаких насильственных действий с ее стороны не было. Подросток также заверил, что вступил в половую связь с обвиняемой добровольно.
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Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев, однако она обжаловала приговор.
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Тюмень
Суд
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