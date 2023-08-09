Общество 09 августа 2023, 23:38 Жительницу Сызрани в день рождения избили и засунули в багажник машины — СМИ Baza: мужчина в Сызрани избил и засунул в багажник бывшую супругу в день ее рождения РИА «Новости»

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Жительница Сызрани получила сотрясение мозга, многочисленные ушибы и синяки после нападения бывшего супруга, сообщил Telegram-канал Baza. По данным издания, мужчина избил ее в день ее рождения, после чего засунул в багажник автомобиля. Женщина смогла вызвать полицию и освободиться.

Пострадавшая рассказала, что 1 августа отмечала 37-летие в Сызрани. На праздники были гости, среди которых присутствовал и бывший супруг Татьяны, с которым она прожила в браке 20 лет. В какой-то момент между ним и другим мужчиной произошел конфликт, переросший в драку. Женщина попыталась вмешаться, но получила удары от экс-возлюбленного. Он избил ее и почему-то засунул в багажник машины. Оттуда она смогла вызвать полицейских. Прибывшим на место правоохранителям мужчина заявила, что Татьяна якобы залезла туда сама.

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«Мы в разводе с 2016 года, но он меня не оставляет, считает меня своей собственностью. Стоит мне только сказать ему то, что он не хочет слышать, мне всегда прилетает по голове», — процитировало пострадавшую издание «Волга Ньюс».

Житель Курганской области избил свою супругу, после чего она скончалась в больнице. У женщины остались пятеро детей.