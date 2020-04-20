Жительницу Свердловской области оштрафовали за фейковые новости про коронавирус

Жительница Асбеста распространяла фейковые новости. В районной группе в «Одноклассниках» она написала о том, что в городе врач заразился коронавирусом. Позже она сделала еще пост. Там она рассказала, что якобы из-за границы привезли 200 туристов, а они, вместо того чтобы сидеть на карантине, сбежали, «шастают по городу и других заражают».

«В своем объяснении подозреваемая пояснила, что ложную информацию разместила для того, чтобы напугать людей, которые потеряли страх и, словно ничего чрезвычайного вокруг не происходит, свободно разгуливают в общественных местах, в том числе с детьми. Несмотря на то, что мотив ее поступка кажется, на первый взгляд, благородным, способ, который она выбрала для профилактики, таковым, увы, не является», — поделился Горелых.

Женщине выписан штраф в размере 20 тысяч рублей.