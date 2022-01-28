Жительницу Саратовской области вызволили из-под снега после сообщения на портале «Госуслуги»

Сообщение о засыпанном снегом доме увидел один из специалистов саратовского ЦУР (Центра управления регионом). В нем говорилось, что пожилая жительница поселка Лесной не может самостоятельно выбраться из жилища, написал Telegram-канал «ЦУР Саратовской области».

«К ее дому и на машине не подъедешь. А если заболеет, то ни скорая ни врачи через завалы не проберутся», — написали на «Госуслугах» односельчане.

По описаниям, дом пенсионерки превратился в огромный сугроб. Женщина не то что не могла убрать снег, но и просто выйти из дома, сообщил сайт «Русская планета».

Сотрудники ЦУР сообщили о случившим администрации региона, после чего к дому женщины направили спецтехнику. Пенсионерка отделалась легким испугом.