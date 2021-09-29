Жительницу Ростовской области осудили за издевательства над родной дочерью

В Ростовской области перед судом предстала 24-летняя местная жительница, которая издевалась над родным ребенком. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу региональных судов.

Выяснилось, что женщина била свою восьмилетнюю дочь, морила голодом и держала на привязи. В издевательствах участвовал ее супруг, который приходился ребенку отчимом. Суд отправил его на лечение в психиатрическую больницу, а женщину приговорил к четырем годам колонии общего режима.