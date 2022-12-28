28 декабря 2022, 15:03
Жительницу Прикамья осудят за избиение матери
В Пермском крае перед судом предстанет 31-летняя местная жительница, которую обвинили в систематических избиениях собственной матери. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.
Правоохранители установили, что с сентября по октябрь этого года женщина систематически била мать на почве личной неприязни.
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«Также в сентябре пермячка нецензурно высказалась в адрес участкового, который пришел к ней домой провести проверку», — добавили в ведомстве.
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Уголовное дело в отношении обвиняемой передано в суд. Она может провести за решеткой три года.
Пермский край
Суд
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