Общество 28 декабря 2022, 15:03 Жительницу Прикамья осудят за избиение матери

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В Пермском крае перед судом предстанет 31-летняя местная жительница, которую обвинили в систематических избиениях собственной матери. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональный Следком.

Правоохранители установили, что с сентября по октябрь этого года женщина систематически била мать на почве личной неприязни.

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«Также в сентябре пермячка нецензурно высказалась в адрес участкового, который пришел к ней домой провести проверку», — добавили в ведомстве.

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Уголовное дело в отношении обвиняемой передано в суд. Она может провести за решеткой три года.