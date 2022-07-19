Жительницу Прикамья обвинили в создании фейкового интернет-магазина

В Пермском крае перед судом предстанет местная жительница, которую обвинили в мошенничестве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Правоохранители установили, что в начале прошлого года женщина создала группу в Сети, где предлагала по низким ценам средства личной гигиены и продукты питания, которых у нее не было на самом желе.

«Заинтересованных покупателей мошенница просила перевести оплату за товар на банковскую карту. В каждом случае сумма варьировалась от 12 до 40 тысяч рублей. После поступления денег на карту переставала выходить на связь и отвечать на сообщения», — рассказали в ведомстве.

В общей сложности женщине перевели свыше 284 тысяч рублей. Она может провести за решеткой до семи лет.