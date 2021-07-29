Жительницу Петербурга привлекут к ответственности за заказ поджога машины

Сотрудники полиции задержали 69-летнюю женщину в Агалатовском сельском поселении в Ленобласти по подозрению в заказе поджога. Пострадавшим оказался адвокат, который защищал интересы бывшей супруги мужа подозреваемой. Об этом рассказали «Невские новости».

История произошла в декабре 2020 года. Неизвестный мужчина поджег автомобиль Jeep Wrangler стоимостью 250 тысяч рублей на Суворовском проспекте Петербурга и скрылся с места преступления. Владельцем этой машины оказался председатель адвокатского бюро «Дмитрий Филин и Партнеры».

Следствие установило, что к поджогу причастны двое мужчин: 35-летний житель города Коммунар и 30-летний петербуржец. Заказчиком преступления выступила жена мужчины, который делил со своей бывшей супругой совместно нажитое имущество через суд.

На всех участников преступления заведено дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Обвиняемые получили обязательство о явке.