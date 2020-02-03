Жительницу Пензы осудили за убийство знакомого

По данным информагентства, в начале августа женщина распивала алкоголь вместе со знакомым. Когда спиртное закончилось, она отправила гостя в магазин. Мужчина не вернулся обратно, прихватив с собой деньги и ключи от домофона.

На следующий день женщина нашла пьяного собутыльника у него дома. Разозленная пензячка взяла нож и воткнула его мужчине в грудь. Он умер на месте. Следующие семь с половиной лет женщина проведет в колонии общего режима.