    03 февраля 2020, 16:03

    Жительницу Пензы осудили за убийство знакомого

    Артур Блянихов

    В Пензе осудили 36-летнюю женщину, которая прирезала собутыльника. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

    По данным информагентства, в начале августа женщина распивала алкоголь вместе со знакомым. Когда спиртное закончилось, она отправила гостя в магазин. Мужчина не вернулся обратно, прихватив с собой деньги и ключи от домофона.

    На следующий день женщина нашла пьяного собутыльника у него дома. Разозленная пензячка взяла нож и воткнула его мужчине в грудь. Он умер на месте. Следующие семь с половиной лет женщина проведет в колонии общего режима.