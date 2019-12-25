Жительницу Пензы осудили за убийство сожителя

По данным информагентства, в феврале прошлого года осужденная распивала алкоголь вместе с племянником и сожителем. В какой-то момент она повздорила с последним и четыре раза ударила его ножом. Мужчина скончался. Женщина покинула квартиру, забрав с собой ребенка. Позднее она явилась с повинной и созналась в содеянном. Однако затем отказалась от своих слов.

Женщина утверждала, что мужчины остались за столом, а она ушла спать. Спустя какое-то время она якобы проснулась от криков племянника, на глазах которого хозяин квартиры вонзил в себя нож. Однако на халате подсудимой были брызги крови, а экспертиза установила, что пострадавший не мог сам вытащить из своего тела нож. Следующие шесть лет женщина проведет в колонии строгого режима.