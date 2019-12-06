Жительницу Пензы лишили BMW из-за долгов по штрафам

Служба судебных приставов заявила, что женщина неоднократно нарушала правила дорожного движения. За это она получила 130 штрафов. Долг пензячки перед ГИБДД достиг 150 тысяч рублей.

Иномарку нарушительницы решили арестовать. Автомобиль обнаружили при помощи камер видеофиксации.

BMW эвакуировали утром, когда женщина собралась ехать на работу. Пресс-служба управления ФССП России по Пензенской области отметила, что в данный момент необходимо оформить документы для реализации машины в счет долга.