Жительницу Пензы будут судить за жестокое обращение с сыном

По данным омбудсмена, стало известно, что ребенок попал в больницу после того, как мать толкнула его и он рассек затылок об косяк двери. После этого в больнице женщина снова толкнула малыша, в результате на него упала батарея.

Столярова уточнила, что «со слов бабушки, мать не занимается воспитанием и развитием ребенка, еду не готовит, не стирает ему одежду, в комнате не убирает, но ежедневно по отношению к нему проявляет агрессию».

На женщину завели уголовное дело.