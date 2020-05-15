Жительницу Пензы будут судить за жестокое обращение с сыном
Уголовное дело завели на жительницу Пензы за жестокое обращение со своим маленьким ребенком. Об этом сообщило ИА «Пена-пресс» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Елену Столярову.
По данным омбудсмена, стало известно, что ребенок попал в больницу после того, как мать толкнула его и он рассек затылок об косяк двери. После этого в больнице женщина снова толкнула малыша, в результате на него упала батарея.
Столярова уточнила, что «со слов бабушки, мать не занимается воспитанием и развитием ребенка, еду не готовит, не стирает ему одежду, в комнате не убирает, но ежедневно по отношению к нему проявляет агрессию».
На женщину завели уголовное дело.